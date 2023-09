information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 14:45

Secouristes et volontaires s'activent vendredi à la recherche de milliers de personnes portées disparues à Derna, après des inondations meurtrières rappelant un tsunami qui ont dévasté la ville côtière de l'Est de la Libye. Les précisions de Souleymane Abba Gana, directeur des programmes et des opérations à l'international au Secours Islamique France.