France 24 • 21/02/2020 à 11:52

Rendez-vous avec la star congolaise de Goma, Innoss'B ! Retour sur son incroyable parcours : enfant star à l'âge de 13 ans, il nous raconte sa course de fond dans l'industrie musicale de cette dernière décennie. Actuellement en Europe pour une tournée à guichets fermés grâce à son tube "Yo Pe" qui cumule plus de 80 millions de vues sur YouTube, le prodige n'en oublie pas moins ses racines et appelle à la paix au Nord-Kivu.