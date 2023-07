information fournie par France 24 • 12/07/2023 à 22:45

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses images manipulées sont publiées en ligne et on en voit un nouvel exemple : ces derniers jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux et montrerait une publicité géante contre Volodymyr Zelensky à New York… Elle circule surtout sur des comptes pro russes.