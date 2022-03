Inde : visite de Sergueï Lavrov pour consolider les liens entre les deux pays

information fournie par France 24 • 31/03/2022 à 16:03

Après sa visite en Chine, Serguei Lavrov, le ministre es Affaires étrangères de Russie, s'est rendu en Inde pour tenter de consolider les liens entre les deux pays. L'Inde s'est abstenue de voter au conseil de sécurité de l'ONU une résolution condamnant la Russie et s'est contentée d'appeler à l'arrêt des violences. Le pays continue par ailleurs d'acheter du pétrole et des produits russes. Les précisions de Thomas Denis, correspondant pour FRANCE 24 à New Delhi.