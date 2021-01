Inde : être femme et "intouchable", la double peine

France 24 • 19/01/2021 à 15:37

En septembre dernier, une adolescente de la communauté des Dalits (aussi appelés "Intouchables") était violée et mutilée par des membres de castes supérieures dans le nord de l'Inde. Le crime a provoqué un tollé et relancé le débat sur ce système ancestral de hiérarchie sociale dans le pays. Si la discrimination liée à la caste est interdite par la Constitution depuis l'indépendance du pays, elle est dans les faits encore très ancrée. En moyenne, 10 femmes dalits sont violées chaque jour. Des crimes le plus souvent impunis, au grand dam de plusieurs activistes.