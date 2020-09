Incendie en Californie : un drame qui se répète pour les familles

France 24 • 14/09/2020 à 12:39

Pour la seconde fois en deux ans, Paul et sa fille Paige doivent vivre dans une caravane. Leur maison à Paradise avait été détruite dans le Camp Fire en 2018 et ils venaient de refaire leur vie dans la ville voisine de Berry Creek. Mais il y a une semaine, la famille a dû fuir à nouveau après les incendies qui ravagent la Californie. Paul ne peut pas retourner voir sa maison, mais en tant que journalistes, nous avons accès à la zone. Quand nous montrons les photos prises sur place, la réalité est brutale pour le père et sa fille. Deux ans après, il faut tout reconstruire... Mais la famille semble prête à redémarrer ici, une fois encore. Dans cette partie de la Californie, Paul était venu chercher un avenir paisible. Il vit désormais au jour le jour.