IMA : Kamel Daoud et Raymond Depardon racontent l’Algérie avec leurs photos et leurs mots

information fournie par France 24 • 22/03/2022 à 17:08

Kamel Daoud et Raymond Depardon croisent leurs regards sur l'Algérie de 1961 à nos jours. Des images inédites du photographe français accompagnées par des textes de l'écrivain algérien sont exposés à l'Institut du monde arabe à l'occasion der l'exposition "Son œil dans ma main, Algérie 1961-2019". Un témoignage unique dont nous parle Iman Moinzadeh, commissaire de l'exposition et chargée de collections à IMA.