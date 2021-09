Huiles essentielles au Rwanda : un trésor à l'exportation

information fournie par France 24 • 29/09/2021 à 15:25

Sur les collines de l'est du Rwanda, on cultive traditionnellement du café, de la patate douce, de la canne à sucre ou des bananes. Mais depuis quelques années, de nouvelles plantations ont fait leur apparition, comme le patchouli, une plante tropicale aux arômes très puissants, l'eucalyptus ou le géranium. Des villages entiers se sont mis à produire des huiles essentielles, de nombreux habitants trouvant ainsi le moyen de sortir de la misère. Et la demande explose dans le monde entier.