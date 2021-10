information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 15:13

Ce vendredi est "un jour grave" et "un jour pour rendre hommage aux professeurs", a déclaré le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer vendredi 15 octobre dans un lycée de Paris, lors d'un hommage rendu à Samuel Paty assassiné il y a un an. Delphine GIRARD, enseignante et co-fondatrice de "Vigilance Collèges Lycées" était l'invitée de France 24.