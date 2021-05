Hind Meddeb : un film pour "montrer les réfugiés comme des êtres humains"

France 24 • 21/05/2021 à 12:21

L'invitée de Paris Direct est la journaliste et documentariste Hind Meddeb. Elle signe "Paris Stalingrad", une immersion dans le monde des demandeurs d'asile réfugiés dans des campements insalubres à Stalingrad, un quartier du nord-est de la capitale. Dans ce film à la fois poétique et triste, qui sort en salles en France la semaine prochaine, elle dénonce "la maltraitance institutionnelle de l'État vis à vis des demandeurs d'asile" et signe "un hommage à toutes les personnes qui arrivent".