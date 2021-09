Hervé Salters (General Elektriks) : "Il est question de faire la fête mais aussi d'être un humain"

information fournie par France 24 • 27/09/2021 à 16:57

Hervé Salters, un des artistes français les plus internationaux et tête pensante de General Elektriks, est l'invité de cette édition 100 % musique. Il est de retour avec un septième album, "Party Like A Human". Débordant de funk electro-pop, il aborde des thèmes variés comme le réchauffement climatique, la place de l'Homme dans le monde et sa ré-humanisation. Autres sorties musicales : le deuxième album de Lady Gaga et Tony Bennett, celui de Kondi Band et la collaboration entre Coldplay et BTS.