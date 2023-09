information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 09:08

Après avoir déposé les armes, les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh ont entamé des discussions en vue de leur intégration à l'Azerbaïdjan. Le risque d'un exode massif de la population de cette enclave vers l'Arménie ? Dans l'actualité aussi, les tensions entre la Pologne et l'Ukraine. On va plus loin avec Marc Semo, Bruno Daroux et Gulliver Cragg à Kiev.