Haut-Karabakh : un risque d'embrasement ?

France 24 • 06/10/2020 à 20:02

Voilà dix jours que les forces azerbaïdjanaises et arméniennes s'affrontent dans le Haut-Karabakh, une enclave montagneuse séparatiste majoritairement peuplée d'Arméniens. Dans ce contexte géopolitique, le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu en visite à Bakou a appelé à soutenir l'Azerbaïdjan et mis en doute l'utilité d'un cessez-le-feu. De son côté la Russie - qui a des accords militaires avec l'Arménie - dénonce la situation qui se dégrade et appelle les deux camps à négocier. Quels sont les risques d'un embrasement ?