Hausse des prix mondiale, le défi ? L'inflation au plus fort sur fond de pandémie de covid

information fournie par France 24 • 13/01/2022 à 20:09

Le monde entier est touché par une hausse des prix à la consommation. Aux États-Unis, l'inflation est au plus haut depuis 40 ans. Même constat dans les pays émergents où les prix de l'alimentation explosent. En Turquie, la hausse des prix est de 40 %. En Europe, l'inflation atteint 5 % en décembre dans la zone euro, son plus haut niveau en 25 ans. L'impact social est déjà très fort à l'échelle mondiale. Comment expliquer une telle flambée des prix dans le monde et quels sont les défis à venir ?