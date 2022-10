Harcèlement des femmes en Corée du Sud : la tenace impunité des agresseurs

information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 10:12

Voilà un an entrait en vigueur une loi anti-harcèlement en Corée du Sud pour lutter contre ce fléau dont plus de 10 % des Sud-Coréennes se disent victimes. Mais un meurtre récent vient de faire apparaitre les insuffisances de cette législation. Une femme de 28 ans a été assassinée, le 14 septembre, dans des toilettes publiques du métro de Séoul. Le suspect est un ancien collègue de 31 ans qui, depuis des années la poursuivait et la harcelait. La victime avait déposé deux plaintes contre lui.