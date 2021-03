Guirec Soudée l'a fait : la traversé de l'Atlantique en 74 jours à la rame

France 24 • 04/03/2021 à 11:07

Ce matin nous avons reçu dans Paris direct le navigateur et aventurier Guirec Soudée qui vient de boucler une traversée de l'Atlantique à la rame et sans assistance. Après 74 jours en mer et près de 5 400 km parcourus nous lui avons demandé comment se passe le retour sur la terre ferme ? Comment fait-on pour garder la tête sur les épaules dans un habitacle d'un mètre carré et demi en pleine tempête? Avec cette incroyable aventure, le jeune breton évoque aussi la pollution des océans, les baleines, requins et tortues qui ont été ses meilleurs compagnon de voyage.