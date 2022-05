Guinée : la justice annonce des poursuites pour "assassinats" contre Alpha Condé

information fournie par France 24 • 05/05/2022 à 00:02

Le procureur général de Conakry, nommé par les militaires au pouvoir en Guinée depuis 2021, a annoncé des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et une trentaine d'anciens hauts responsables sous sa présidence, notamment pour assassinats, actes de torture et enlèvements. Parmi les personnalités visées par les poursuites, outre l'ancien chef d'Etat, un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée, un ancien Premier ministre et des anciens ministres.