information fournie par France 24 • 08/06/2023 à 23:56

A Conakry s'est ouvert le procès de trois figures de la société civile guinéenne. Ils sont poursuivis par la justice pour des faits présumés de participation délictueuse à un attroupement, complicité de destruction d’édifices publics et privés et complicité de coups et blessures volontaires pendant des manifestations contre les militaires au pouvoir. Des explications avec notre correspondant à Conakry Malick Diakité.