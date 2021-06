France 24 • 23/06/2021 à 18:29

#GuillaumeSoro a été condamné à la prison à vie par le tribunal criminel d'#Abidjan. L'ex Premier-ministre et 19 de ses proches étaient poursuivis notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, diffusion de nouvelles fausses et troubles à l'ordre public. Les explications de notre correspondante à Abidjan, Hannane Ferdjani. #CôtedIvoire