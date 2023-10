information fournie par France 24 • 10/10/2023 à 14:48

L'ANC le parti de Nelson Mandela a toujours affiché son soutien à la cause palestinienne. Mais les relations militaires et commerciale entre l'Afrique du sud et Israël sont excellentes. Le président Cyril Ramaphosa va devoir trouver l'équilibre. Les précisions de notre correspondante en Afrique du Sud, Caroline Dumay.