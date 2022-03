Guerre en Ukraine : une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l’ONU prévue lundi

information fournie par France 24 • 05/03/2022 à 11:54

Un conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence, vendredi 4 mars, après la prise par l'armée russe de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le site de Zaporojie a été touché, vendredi matin, par des frappes russes déclenchant un incendie n'ayant "pas provoqué de fuite" radioactive. Lors de la réunion des Nations unies, les représentants russe et ukrainien se sont mutuellement accusés de mensonges. Les précisions de Fanny Chauvin, correspondante de France 24 à New York.