information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 08:13

A la Une de la presse, ce mercredi 18 septembre, l’attaque massive, hier, de bipeurs appartenant à des membres du Hezbollah au Liban. Au moins 9 personnes sont mortes, des milliers d’autres blessées, selon le ministère de la Santé. Une estimation du coût humain de la guerre en Ukraine: près d’un million de morts et de blessés, en deux ans et demi. Une belle histoire, et comment des détenus brésiliens peuvent obtenir des réductions de peine… en lisant.