Guerre en Ukraine : Marioupol et le Donbass dans le viseur des forces russes

information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 14:49

Les forces russes maintiennent mardi 12 avril leur pression sur la ville portuaire stratégique de Marioupol, que les soldats ukrainiens tentent de défendre, et dans l'est de l'Ukraine où Kiev s'attend sous peu à une offensive majeure. La situation à Marioupol, assiégée depuis plus de 40 jours par l'armée russe et largement détruite, est dramatique. Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l'IRIS et général de brigade aérienne, était l'invité de France 24.