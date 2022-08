Guerre en Ukraine : "les Russes et les Ukrainiens ont besoin d’un répit"

information fournie par France 24 • 24/08/2022 à 11:25

Depuis le 24 février 2022, date de l’invasion russe en Ukraine, les soldats ukrainiens et russes mènent des combats difficiles où les pertes humaines et les pertes en matériel sont considérables. Grâce au soutien international l’Ukraine fait face et la Russie n’arrive plus à avancer. Les lignes de front ne bougent plus. "Les Ukrainiens aujourd’hui ont équilibré leur rapport de force grâce au matériel américain […] matériel de très grande qualité" a assuré Peer de Jong, vice-président de l’institut Thémiis, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des Troupes d’infanterie de Marine, invité de France 24. Explications.