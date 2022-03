Guerre en Ukraine : les prix des matières premières agricoles flambent

information fournie par France 24 • 03/03/2022 à 10:11

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix des matières premières flambent. C'est le cas pour le pétrole et le gaz, mais aussi pour les matières premières agricoles. Car la Russie et l'Ukraine sont parmi les premiers exportateurs au monde de blé et de maïs. Dans ce contexte, l'Union européenne cherche à mettre en place une stratégie pour garantir sa souveraineté alimentaire. De leur côté, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord s'inquiètent de problèmes d'approvisionnement.