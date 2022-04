information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 11:27

En Ukraine, les forces russes continuent à se regrouper à l'est du pays en vue d'un assaut massif. Elles maintiennent notamment leur pression sur Marioupol où après 40 jours de siège, la situation s'avère être tragique. Au-delà des bombes et des chars qui sévissent dans la ville, plusieurs sources ukrainiennes font état d'armes chimiques sur des soldats et des civils. Le point sur les derniers événements.