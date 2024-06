Guerre en Ukraine : les entreprises de Kiev face aux pannes d'électricité

information fournie par France 24 • 12/06/2024 à 16:42

Un théâtre de marionnettes, un restaurant et une confiserie de Kiev sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement en énergie en raison des frappes russes incessantes sur l'infrastructure énergétique ukrainienne, qui les plongent dans l'obscurité. Les attaques paralysantes contre les centrales électriques ont entraîné des coupures d'urgence afin de préserver l'approvisionnement limité en électricité et de garantir que les industries et les infrastructures essentielles puissent rester en activité.