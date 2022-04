Guerre en Ukraine : Joe Biden demande de débloquer une aide exceptionnelle de 33 milliards de dollars

information fournie par France 24 • 29/04/2022 à 11:39

Les Etats-Unis ne peuvent se permettre de rester passifs face au conflit en Ukraine, a expliqué jeudi Joe Biden pour justifier sa demande au Congrès d'une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour principalement livrer davantage d'aide militaire à Kiev. Les Etats-Unis sont le pays occidental qui a le plus aidé l'Ukraine dans ce conflit face à la Russie, et l'Europe est plus frileuse à débloquer de telles sommes.