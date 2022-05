Guerre en Ukraine, droit à l'avortement aux États-Unis, Mali, législatives en France

information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 22:35

Cette semaine, la Russie poursuit son offensive dans l'est et le sud de l'Ukraine. Aux États-Unis, le droit à l'avortement pourrait être remis en question par la Cour suprême. En Afrique, les autorités maliennes de transition ont officiellement dénoncé les textes qui régissent la coopération militaire entre Paris et Bamako. Enfin en France à l'approche des législatives, LREM, Horizons et le Modem s'unissent tandis qu'à gauche EELV, le PCF et le PS s'allient à La France insoumise.