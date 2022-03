information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 18:33

Les affrontements entre les soldats ukrainiens et russes font surtout rage dans l'est de l'Ukraine, mais les attaques ciblées sur des infrastructures de l'ouest du pays sont de plus en plus fréquentes. A Rivne, une frappe sur une tour de télévision a fait au moins 20 morts, comme l'explique Gulliver Cragg, envoyé spécial de France 24 dans la région.