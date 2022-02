Guerre en Ukraine : de nombreux Africains bloqués dans le pays

information fournie par France 24 • 28/02/2022 à 23:54

De nombreux ressortissants de pays africains, pour la plupart étudiants, tentent de fuir l'Ukraine vers les pays voisins. Certains affirment ne pas avoir été autorisés à passer la frontière polonaise. L'Union Africaine se dit "préoccupée" du sort de ces étudiants et du "traitement différent inacceptable", "choquant et raciste" qui leur est parfois réservé. Vous entendrez la réaction de Husseini Sidibé, président national des Ivoiriens d'Ukraine, qui cherche à quitter l'Ukraine au plus vite.