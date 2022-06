information fournie par France 24 • 17/06/2022 à 11:04

Alors qu'à Severodonetsk, les combats entre forces russes et ukrainiennes s'intensifient, 10 000 civils seraient toujours coincés dans la ville selon les autorités locales. Après Boutcha et Marioupol, l'armée russe continue son avancée dans le Donbass. Des habitants de la région parviennent encore à fuir et à trouver refuge comme à Dnipro où un centre d'accueil les prends en charge.