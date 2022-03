information fournie par France 24 • 02/03/2022 à 12:40

Plus de 660.000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont fui l'Ukraine vers des pays voisins ces six derniers jours depuis l'invasion russe, a annoncé mardi 1er mars le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Beaucoup ont trouvé refuge en Pologne. Reportage à Przemysl de nos envoyés spéciaux.