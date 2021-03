France 24 • 26/03/2021 à 19:46

Ils sont plus petits qu'un grain de sable et font grincer les rouages de la diplomatie tech : les semi-conducteurs sont au cœur d'une guerre industrielle. Les commissaires européens Thierry Breton et Margrethe Vestager veulent relocaliser la production de ces puces pour ne plus dépendre de l'Asie. Les semi-conducteurs sont-ils les nouveaux jouets de la souveraineté numérique ?