information fournie par France 24 • 01/11/2024 à 10:34

On considère aujourd'hui que la guerre d'Algérie a commencé le 1er novembre 1954, que ce jour de Toussaint a été choisi par des indépendantistes pour lancer une série d'actions sonnant comme un appel à l'insurrection. À cette époque, on ne parle pas de guerre en France métropolitaine, on évoque les "événements d'Algérie" et on pointe du doigt la responsabilité d'agitateurs et de bandits. En réalité, c'est le début d'un processus qui aboutira à l'indépendance en 1962.