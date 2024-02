Guerre à Gaza : la société israélienne plus fracturée que jamais sur la question des otages

information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 10:12

Alors que des négociations pour un nouvel accord de trêve avec le Hamas se poursuivent, la société israélienne est profondément divisée. La majorité des familles d’otages appelle le Premier ministre Netanyahou à négocier leur libération et à mettre un terme à la guerre à Gaza, mais une large partie de la population refuse tout accord avec le Hamas et veut poursuivre la guerre dans l'enclave palestinienne. Jusqu’ici, seules des négociations ont permis de libérer des otages, en novembre dernier, lors de la dernière trêve, au cours d'un échange de prisonniers. Reportage de Claire Duhamel et Alexandra Vardi.