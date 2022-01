Grödash, un engagement qui va bien au-delà du rap

information fournie par France 24 • 31/01/2022 à 16:25

Louise Dupont reçoit le rappeur Grödash. En près de trente ans de carrière, il a enchainé les albums et les projets, collaborant notamment avec Booba, La Fouine, Oxmo Puccino ou Youssoupha. Après une enfance au Congo-Brazzaville, il a dû quitter le pays lors de la guerre civile de 1994. Il grandit alors en France mais l’Afrique ne quitte ni son cœur ni les paroles de ses chansons. En 2015, il y retourne et son engagement prend une nouvelle dimension avec la création de la GBS Foundation, un système de Banque Sociale et Solidaire pour aider l'autonomisation des Congolaises.