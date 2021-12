Green Vision - Episode 5 : En route vers une mobilité décarbonée

information fournie par Partenaire • 07/12/2021 à 08:02

Comment faire les bons choix technologiques et adopter aujourd'hui une approche de gestion des risques sur tout le cycle de vie de la voiture, pour une mobilité plus verte, plus silencieuse, et plus intelligente demain ? Green Vision – le futur est déjà là, à nous d'en déployer notre vision.

Découvrez la nouvelle série pédagogique de Natixis Investment Managers et de son affilié Mirova, sur la transition de l'économie vers un modèle plus durable.