information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 17:41

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, près de 48 millions d'Américains ont quitté volontairement leur emploi. Ils ont été plus de 4 millions à le faire rien qu'au mois de novembre dernier, du jamais-vu en 20 ans. Pourquoi les Américains sont-ils de plus en plus nombreux à vouloir démissionner ? Et en France, observe-t-on un phénomène similaire ?