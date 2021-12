information fournie par Ecorama • 13/12/2021 à 14:00

Marine Le Pen affirme que les cadeaux fiscaux du Président de la République n'ont eu aucune conséquence sur l'investissement et n'ont pas fait revenir les plus aisés en France. Vrai ou faux ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 13 décembre 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com