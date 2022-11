information fournie par France 24 • 01/11/2022 à 20:47

Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Gilles Platret, vice-président des Républicains et maire de Chalon-sur-Saône. Dans cette édition de Mardi Politique, il est question des motions de censure rejetées à l'Assemblée nationale, de la course à la présidence de "LR" et des manifestations écologistes à Sainte-Soline.