"Gifle historique" : le Hezbollah, fragilisé par l'attaque aux bipeurs, reste une menace redoutable

information fournie par France 24 • 25/09/2024 à 09:52

Le Hezbollah libanais annonce "une nouvelle phase" dans la bataille contre Israël, prêt à tous "les scénarios militaires". Après presque un an de guerre à Gaza, le front s'est déplacé vers le nord d'Israël, où le gouvernement a juré de rétablir le calme pour permettre le retour de dizaines de milliers d'habitants déplacés par les tirs du Hezbollah à partir du sud du Liban voisin. Puissant acteur politique et militaire au Liban, le Hezbollah pro-iranien a ouvert un front contre Israël en "soutien" au Hamas, au lendemain du début de la guerre à Gaza, où une offensive de représailles israélienne a dévasté le petit territoire assiégé et provoqué un désastre humanitaire. Décryptage avec Bachir El Khoury, Chef du service Moyen-Orient à Courrier international.