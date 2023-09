Ghazal Golshiri : en Iran, "le voile est devenu le symbole de toutes les injustices"

information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 11:14

Aujourd'hui dans Paris direct, nous recevons la journaliste du Monde Ghazal Golshiri à l'occasion des un an de l'arrestation de la jeune Mahsa Amini et de la révolte populaire qui l'a suivie. Pour la 35e édition du festival international du photojournalisme Visa pour l'Image à Perpignan, elle a rassemblé des photos amateures et vérifiées prises lors des manifestations contre le régime des mollahs pour une exposition intitulée "Tu ne meurs pas".