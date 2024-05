Géorgie : la loi sur "l’influence étrangère", une arme pro-russe ?

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 16:55

Dix ans après les évènements qui ont précipité la rupture d’une partie de l’Europe avec la Russie, est-ce à un nouveau "Maïdan" auquel nous assistons, cette non plus en Ukraine mais en Géorgie ? Cette fois encore, un peuple est sommé par ses dirigeants de renoncer à son avenir européen au profit de Moscou. Et cette fois encore, ce projet ne passe pas. Pour en parler, nous recevons Thorniké Gordadzé, ancien ministre géorgien, professeur à Sciences Po Paris et chercheur à l’institut Jacques Delors.