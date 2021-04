France 24 • 21/04/2021 à 17:02

Dans ce nouveau numéro 100 % ciné de "À l'Affiche", Thomas Baurez et Laure Manent s'intéressent à "Genius Loci", "l'esprit du lieu" en latin. Ce film d'Adrien Mérigeau est en lice pour l'Oscar du Meilleur court-métrage d'animation ; il a nécessité trois ans de travail et déjà été primé à la Berlinale et à Clermont-Ferrand en 2020. Le réalisateur y raconte l'histoire de Reine, prisonnière du chaos de l'existence.