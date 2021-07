Génération abstention : la politique autrement

France 24 • 02/07/2021 à 11:49

Entre déception et rejet du monde politique, des millions de Français ne veulent plus voter, en particulier au sein de la jeunesse. Les partis n'arrivent plus à intéresser, les médias traditionnels sont accusés de participer à un système démocratique défaillant. Alors que la crise des Gilets jaunes a mis en lumière un niveau de défiance sans précédent envers les institutions et les politiques, et que le taux d'abstention semble croître d'élection en élection, France 24 est allé à la rencontre de celles et ceux qui ne croient plus en la politique.