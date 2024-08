information fournie par France 24 • 27/08/2024 à 16:34

L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières et multiplie les ordres d'évacuations dans la bande de Gaza, aggravant selon l'ONU la catastrophe humanitaire en cours dans le territoire assiégé. Au moins onze Gazaouis, dont au moins trois enfants d'une même fratrie, ont été tués dans des bombardements israéliens dans deux camps de réfugiés dans le centre et le secteur de Khan Younès (sud), ont rapporté la Défense civile et les secours du territoire palestinien assiégée.