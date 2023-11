information fournie par France 24 • 15/11/2023 à 10:16

L'armée israélienne montre les premières images de tunnels du Hamas qu'elle attribue à un hôpital pédiatrique de la bande de Gaza, affirmant y trouver des traces de la captivité d'otages. De quoi justifier le siège des hôpitaux ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.