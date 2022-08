Gaza : « C’était dans l’intérêt du Jihad islamique et d’Israël d’entamer cette trêve »

information fournie par France 24 • 08/08/2022 à 12:44

Une trêve précaire est entrée en vigueur, dimanche 7 août, à 22 h 30 heure de Paris, entre le groupe armé palestinien Jihad islamique et Israël, grâce à une médiation égyptienne, après trois jours d'hostilités qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens dont des enfants dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Invité sur France 24, Hugh Lovatt, spécialiste du Proche-Orient et membre du think tank ECFR, nous a livré son analyse.