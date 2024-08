information fournie par France 24 • 19/08/2024 à 15:36

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite en Israël lundi 19 août, a averti qu'il s'agissait "peut-être de la dernière" chance de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. "La rencontre entre Benjamin Netanyahu et Antony Blinken s'est achevé : les échanges étaient positifs et ont eu lieu dans une atmosphère chaleureuse", a indiqué sur X le bureau du Premier ministre israélien. Les précisions de Cyril Payen depuis Jérusalem.